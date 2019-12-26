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Okulda panik! 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Bursa'daki bir ortaokulda kötü koku nedeniyle nefes darlığı yaşayan 27 öğrenci ile 1 öğretmen, hastaneye kaldırıldı. Kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

15:51 -
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Okulda panik! 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulu’nda bazı öğrenciler, aniden rahatsızlandı. Etrafa yayılan kötü kokuyla birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Rahatsızlanan öğrencilerden 9’u Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne, 10’u Bursa Şehir Hastanesi’ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olabileceği üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler evlerine gönderildi. (DHA)

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