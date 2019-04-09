Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı

Sırakapılar Mahallesi’ndeki Sevil Kaynak Ortaokulu’nda öğrenim gören 8’inci sınıf öğrencisi K.B.Ö.(14), bir süre Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Dün toplanan Disiplin Kurulu da öğrencinin okuldan atılmasına karar verdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö., bugün okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.’ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine oğullarını alıp okula gitti.

İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Sezai Ö. ve Osman Ö., okul müdürü ile yardımcılarına saldırıp, boğazlarını sıktı ve yumruk attı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat Ö. ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö.’yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin’e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç’a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

Olayın ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve Eğitim Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, okula gelerek, bilgi aldı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaşananın vahim bir olay olduğu belirterek, “Olay adli makamlara intikal etti. Böyle başarılı bir okulda bu yaşanan olayı nefretle ve esefle kınıyorum. Burada okul müdürü, yardımcıları ve öğretmenler canla başla çalışıyorlar” dedi. Eğitim Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş de “Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını aldı, yasal takip başlatıldı” diye konuştu.

DHA