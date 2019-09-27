Okullar üç hafta önce açıldı ama bazı öğrenciler hâlâ evde!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise kontenjanları, çok sayıda öğrenciyi seçeneksiz bıraktı. Öğrencileri yerleştirmekle görevli komisyonlar, anadolu liselerinin kontenjanlarının dolması nedeniyle öğrencileri imam hatip ya da meslek liselerine yönlendirdi. Çocuklarını bu okullara göndermek istemeyen velilerden bazılar okul kaydı yaptırmadı. Şu anda İstanbul'da 450'ye yakın öğrenci eğitim – öğretim dönemi 9 Eylül'de başlamasına evde oturuyor. Bunlardan biri de Ümraniye'de yaşayan 2005 doğumlu Arda Sağır.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

SÖZCÜ'ye ulaşan Arda'nın velisi Köksal Sağır, “Çocuğumuzun psikolojisi bozuldu. Bir aydır ailemiz darmadağın oldu. Evimizde huzur kalmadı” dedi.

Adrese dayalı yerleştirme sistemi ile yaptıkları tercihlerde Arda'nın hiçbir çevrelerindeki hiçbir anadolu lisesine yerleşemediğini ifade eden Sağır, “Öğrencileri yerleştirmekle görevli komisyona yaptığımız başvuruda bize ‘kontenjan açılmayacak boşuna anadolu lisesi yazmayın öğrenciniz açıkta kalır' diyerek ya imam hatip ya da meslek lisesi yazmamızı söylediler” diye konuştu.

6 Eylül'de açıklanan sonuçlarda yine bir okula yerleşemediklerini ifade eden Köksal Sağır şöyle konuştu: “Bunun üzerine şube müdürüne gittim, “biz ne olacağız” diye sordum. Anadolu lisesine gitme şansınız yok ya özel okula ya da açık liseye gideceksiniz cevabını verdi. Ümraniye kaymakamı, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü, İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürü ile görüştüm. Hepsi bana çocuğumu ya imam hatip lisesine ya da meslek lisesine göndermem gerektiğini söyledi. Benim öğrenciğimin orta öğretim başarı puanı 80. Komşu ilçelerde 55 – 65 arasında puana sahip öğrenciler anadolu lisesine gidebiliyor. Sırf Ümraniye'de oturuyorum ve anadolu lisesi yok diye bu evladım okuma hakkında mahrum bırakılıyor.”

HANİ ZORLAMA YOKTU

Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER'e sayısız başvuru yaptığını ama bir sonuç alamadığını kaydeden Sağır, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız herkes evinin yakınındaki liselere gidecek diye açıklamada bulunudu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanımız da kesinlikle hiç kimse imam hatip ve meslek liselerine zorlanmıyor diye açıklaması var. Gelinen nokta öğrencimiz üç haftadır okula gitmek yerine evde oturuyor. Her günü gerilimle geçiriyoruz. Bizim gibi İstanbul'da 450 aile olduğunu biliyorum. Ümraniye 18 öğrenci bu şekilde evde oturuyor. Biz bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Çevremizdeki anadolu liselerinde sınıflar 30 – 35 kişilik. Bu 18 öğrenciye yer bulmak bu kadar mı zor? Çocuklar hem eğitimden geri kalıyor hem de okumak istemedikleri bir liseye gitmeye zorlanıyor. Türkiye'de eğitim anayasal güvence altında değil mi? Devletin yetersizliğinin ve ilgisizliğinin faturasını bizim çocuklarımız neden ödüyor.”