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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili bitiş tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz ay tatile çıkan öğrenciler okullların ne zaman açılacağını merakla araştırıyor. Yaz tatili ne zaman bitecek sorusunu soran veliler ve öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim dönemine hazırlıklarının tamamlamak için okulların açılacağı tarihi öğrenmen istiyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

14:52 -
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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili bitiş tarihi belli oldu!

Okul hazırlıklarını erkenden tamamlamak isteyen veliler yaz tatili ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Okular ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile yanıt buldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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