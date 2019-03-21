Okullar ne zaman kapanacak? Gözler yaz tatilinin başlayacağı günde! Karneler ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu gündemde. Tatil planlarını okulların durumuna göre yapacak olan veliler de bu yılki MEB çalışma takvimini inceliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başladı. Yarıyıl tatili ardından yaz tatili için sabırsızlanan öğrenciler için okulların kapanış tarihi haberimizde yer alıyor…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi daha erken başlayacak.

BAYRAMA DENK GELECEK Mİ?

Ramazan 2019 6 Mayıs tarihinde başlayacak ve 3 Haziran tarihinde sona erecek. 4 – 5 – 6 Haziran ise bayram olarak kutlanacak. Yani yaz tatili ve Ramazan Bayramı tatili bu yıl aynı döneme denk gelmeyecek.