Okullar ne zaman kapanacak? Havalar ısınıyor yaz tatili adım adım geliyor… İşte tarihler!

Yaz tatili için bekleyiş heyecanla devam ediyor. Yılın stresini yaz tatiliyle atmak isteyen öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak? 2018/2019 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi, geçtiğimiz aylarda başladı. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilen tarihler: İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.