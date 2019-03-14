Okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih

Okulların kapanacağı tarih öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı devam ederken öğrenci, öğretmen ve veliler de bir yandan “Yaz tatili ne zaman başlayacak?”, “Okullar ne zaman kapanacak” sorularının cevabını aramaya başladı. MEB, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını açıkladı. İşte okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google'dan şimdiden araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Eğitim Öğretim takvimini açıklamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir” demişti.