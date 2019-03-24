Okullar ne zaman kapanacak sorusu merak konusu… Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu büyük merak konusu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci kanaat dönemi geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler bir an önce yaz tatilinin başlayacağı zamanı bekliyor…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar ne zaman kapanacak? Havalar ısınıyor ve okullar ne zaman tatil olacak sorusu önem kazanıyor. Yaz tatili için geri sayım sürüyor. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

E-OKUL İLE KARNE NOTLARI GÖRÜNTÜLEME

Öğretmen ve öğrencilerin her türü okul bilgilerini öğrendiği e-okul.meb.gov.tr sistemi ile son günlerde karne notları görüntüleniyor.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan ‘Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.