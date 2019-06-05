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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili için çok kısa süre kaldı!

Bayram sonrasında yaz tatili de geliyor. Yorucu geçen eğitim dönemi hangi tarihte tatile gireceğini merak eden öğrenciler, yaz tatili için planlarını şimdiden kurmaya başladı. 90 günlük tatile çıkıp dinlenme fırsatı bulacak öğrenciler karne günün sabırsızlıkla bekliyor. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak?

14:03 -
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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili için çok kısa süre kaldı!

Haziran ayının ilk günlerinin geride kalmasıyla öğrencilerin karne alacağı gün yaklaşmaya başladı. Bu yıl da karnelerini alacak öğrenciler her sene olduğu gibi 90 günlük tatile çıkıp dinlenme fırsatı bulacaklar. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı devam ederken öğrenci, öğretmen ve veliler de bir yandan “Yaz tatili ne zaman başlayacak?”, “Okullar ne zaman kapanacak” sorularının cevabını aramaya başladı. Senenin stresini yaz tatiliyle atmak isten öğrenciler için tatil tarihine çok kısa bir süre kaldı.

Yayınlanan çalışma takvimine göre bu sene okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

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YENİ ARA TATİL DÜZENİ GELDİ!

Milli Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklarken “18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.” dedi. Böylece sömestir ile birlikte 3 ara tatil olacak.

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