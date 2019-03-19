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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Meraklı bekleyiş…

Yılın stresini yaz tatiliyle atmak isteyen öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak? 2018/2019 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi, geçtiğimiz aylarda başladı. Okulların açılması ile birlikte ne zaman kapanacağı da merak konusu oldu. İşte yaz tatilinin başlangıç tarihi…

09:36 -
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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Meraklı bekleyiş…

Okullar ne zaman kapanacak? Havalar ısınıyor ve okullar ne zaman tatil olacak sorusu önem kazanıyor. Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google'dan şimdiden araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Eğitim Öğretim takvimini açıklamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili için geri sayım sürüyor. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

E-OKUL İLE KARNE NOTLARI GÖRÜNTÜLEME

Öğretmen ve öğrencilerin her türü okul bilgilerini öğrendiği e-okul.meb.gov.tr sistemi ile son günlerde karne notları görüntüleniyor.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan ‘Veli Bilgilendirme Sistemi’ üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.

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