Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün var?

Milyonlarca öğrenci artık sınavların sona ermesini bir an evvel yaz tatiline kavuşmayı istiyor. Yoğun sınav temposundan bunalan öğrenciler, “okullar ne zaman kapanacak” sorusunu cevabını sorguluyor. İşte yaz günleri yaklaşırken yaz tatili planlarını belirlemek isteyen öğretmenlerin ve öğrencilerin merak ettiği soruların cevapları.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini aylar öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.

27 Mayıs itibariyle okulların kapanmasına 18 GÜN kaldı.

OKULLARA YENİ TATİL DÜZENLEMESİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında ‘Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli’ni açıkladı. Bakan Selçuk, yeni modelle ilgili, “13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası, nisan ve kasım aylarında 1’er haftalık ara tatil olarak yapılacak” dedi.

TATİL SÜRESİ KISALMAYACAK’

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni çalışma takvimiyle tatil ve okul zamanlarının daha dengeli hale geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında 1’er haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019´da başlayacak. 18-22 Kasım 2019´da ilk ara tatil yapılacak. 25 Kasım´dan 17 Ocak´a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020´de başlayacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.”

‘ARA TATİLLERDE, TOPLANTILAR VE YENİLEMELER YAPILACAK’

Açıklamanın devamında, öğretmenlerin tatil takviminde değişiklik olmayacağı belirtilerek, şöyle denildi:

“Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak. Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf, ortaokul 5’inci sınıf ve ortaöğretim 9’uncu sınıf öğrencilerine uygulanan oryantasyon eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.”