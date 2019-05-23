Okullar ne zaman tatil olacak 2019?

Yazılılar, sözlüler, ödevler derken epeyce yorulan öğrenciler artık güzel bir tatili hak etti. Bol bol dinlenip eğlenebilecekleri yaz tatilini dört gözle bekleyen milyonlarca öğrenci, Google’dan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen o tarihler…

2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini aylar öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Okulların kapanmasına çok kısa süre kaldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.