Okullar tatil ama kâbus bitmedi

İstanbul’da okulların tatil olmasıyla birlikte bir nebze rahatlaması beklenen trafik yaşanan kazalar, araç arızaları ve yol bakım çalışmaları nedeniyle yine kâbusa döndü. Henüz iş çıkış yoğunluğunun başlamadığı şu saatlerde bile yüzde 60’lara ulaşan trafik yoğunluğu bazı noktalarda durma noktasına geldi.

E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkinde seyir halinde olan vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın yanına devrildi. Vinç sürücüsü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer araçta bulunan sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasında ve İBB duyurularında trafik yoğunluğu yaşanan bölgeler şöyle sıralandı:

-D100 Çobançeşme-Sefaköy yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

-D100 Beylikdüzü-Haramidere Kavşağı yönü trafik kazası nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı.

-D100 Şirinevler-İncirli yönü, sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

-10. Yıl caddesi-Topkapı yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

-Avcılar-Parseller yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

-Sağmalcılar Viyadüğü-Bayrampaşa yönü sağ şeritte yaşanan trafik kazası meydana geldi. Araçlar emniyet şeridine alındı bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

-Sahil yolu Zeytinbuırnu- Bakırköy yönü yaya üst geçidi çalışması nedneniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı ulaşım yan yoldan veriliyor.

– TEM otoyolu Tuzla Orhalı-Şekerpınar kavşağı arası yan yolları düzenleme inşaatı kapsamında köprü orta ayak imalatının yapılması amacıyla TEM Ankara ve İstanbul istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

-Bağlantı yolu Samandra TEM Kartal yönü bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

-Uzunçayır kavşağı-Fikirtepe arası çift yönlü bakım çalışması nedeniyle birer şerit trafiğe kapatıldı.