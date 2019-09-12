Okullara güvenlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman? TYP başvuru tarihleri…

TYP gündemde yer alan koular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilecek temizlik ve güvenlik görevlileri İŞKUR’un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek. İşte başvuru şartları ve ayrıntılar…

TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Alımlarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.