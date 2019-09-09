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Okulun ilk günü Google’da doodle oldu! MEB eğitim öğretim takvimi…

Bugün yeni eğitim döneminde okulun ilk günü. Google da öğrenciler ve veliler için önemli günü doodle ile kutladı. Her yıl Eylül ayında açılan okullar bu yıl 9 Eylül Pazartesi gününe denk geldi. İşte Google'ın okulun ilk günü doodle'ı ve MEB tarafından yayınlanan yeni yıl okul takvimi...

08:52 -
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Okulun ilk günü Google’da doodle oldu! MEB eğitim öğretim takvimi…

Özel günleri yayınladığı Doodle'larla anan Google, okulun ilk gününü de unutmadı. Milyonlarca öğrencinin heyecan içerisinde uyanarak gittiği okullarında yeni eğitim döneminin ilk günü 9 Eylül Pazartesi günü başladı. ‘Duğdıl’ şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google’ın ana sayfasında ‘Google’ yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor.

2019 – 2020 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEB TAKVİMİ

Okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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