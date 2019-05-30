Okulun önünde minibüsün çarptığı Aysel öğretmen hayatını kaybetti

Sınıf öğretmeni, 2 çocuk annesi Aysel Akın, önceki gün minibüsle görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi´ndeki Mevlana İlkokulu´na gitti. İndiği minibüsün arkasından, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın’a, karşı yönden gelen bir başka minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen yaralandı. Çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Aysel Akın’ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

‘KAZANIN OLDUĞU GÜN ÖĞRENCİLERİYLE SİNEMAYA GİDECEKMİŞ’

Aysel Akın’ın öğretmeni olduğu 4/B sınıfı öğrencileri, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın olduğu gün, Aysel öğretmenle birlikte sinemaya gitmeyi planladıklarını belirten öğrencilerden İbrahim Uğur, kendisiyle çekildiği fotoğrafı gösterdi. Küçük İbrahim, “Öğretmenim bu fotoğrafı çektirirken `Bu fotoğraf ben ölürsem size hatıra kalsın´ demişti. O öldü, şimdi bu fotoğraf ondan hatıra kaldı. Kazayı gördüm. Öldüğünü duyduğumda odama gittim, ağladım” dedi.

Öte yandan öğrencileri, öğretmenleri ile aynı gün sinemaya gideceklerini de söyledi.

DHA