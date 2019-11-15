‘Öldü’ sandığı komşusu felç geçirmiş halde bulundu

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Rahmi Kırtıl (69), hastalığı gerekçesiyle ertesi gün doktora gitmek için komşusuyla sözleşti.

Sabah saatlerinde Kırtıl'ı hastaneye götürmek için telefonla arayan komşusu telefonun kapalı olması üzerine eve gitti. Rahmi Kırtıl'ın kapıyı açmaması üzerine öldüğünden şüphelenen komşu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açıp içeri giremediği için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Rahmi Kırtıl'ın evine girildi.

Kısmi felç geçirmiş halde bulundu

Kapının açılmasıyla eve giren sağlık ekipleri yaşlı adamı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Rahmi Kırtıl'ın kısmi felç geçirdiğini tespit etti. Sağlık ekiplerince sedye yardımıyla evden alınan Kırtıl, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın geçirdiği felç sonrası sağlık durumu ise belirsizliğini koruyor. (İHA)