Öldürdüğü eşini ikna etmeye silahla gitmiş!

Özel bir hastanede ameliyathane sterilizasyonu işi yapan Meral Topcu, 25 yıllık eşi Hakkı Topcu'nun uzun süredir çalışmaması nedeniyle sorunlar yaşamaya başlamış, yaşanan şiddetli tartışma sonrası ise kardeşinin evine gitmişti. Eşinin çalışmaya başlayacağını söylemesi üzerine ise Meral Topcu yeniden evine dönmüştü. Bir süre sonra değişen bir şey olmadığını gören Topcu, iki oğlunu da alarak Bağcılar'daki babasının evine taşınmış ardından boşanma davası açmıştı. 17 Aralık 2018'de kayınpederinin evine gelen Hakkı Topcu, burada eşi Meral Topcu'yu tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Ardından silahı başına dayayan Hakkı Topcu, intihar girişiminde bulunmuştu.

“HIZLI TREN GİBİ BENDEN SÜREKLİ KAÇTI”

Çene kemiği ve beyin konuşma merkezindeki hasar nedeniyle konuşamayan Hakkı Topçu, polis verdiği yazılı ifadesinde şunları anlattı: “21 Eylül günü eşimi arabamla işe bıraktım. Bana sonra ‘Dönüşüm eve olmayacak ben yokum’ diye mesaj attı. Telefonlarıma cevap vermedi. Ailesinden ablası ve bir ufak kardeşi hariç telefonlarıma açan olmadı. Doğru dürüst muhatap bulamadım. İş çıkışlarına geldim. Hızlı tren gibi benden sürekli kaçtı. Beşyol metrobüs güvenliğine rahatsız ediyormuşum diye beni şikayet etti. Şu an bazı şeyleri hatırlamıyorum. Avukatının bürosunda aileler ile buluştuk ancak olumlu sonuç alamadık. Dedemden ve babamdan kalan silah ile olay yerine konuşmaya gittim. Ancak bir türlü ikna edemedim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. İyi değilim. Sadece en son kendime sıktım.”

CİNAYETİ 8 SANİYEDE İŞLEDİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, eşinin geri dönmeyeceğini kesin olarak anlayan Hakkı Topcu'nun soğukkanlılık ve sükunetle düşündükten sonra onu silahla vurarak öldürmeye karar verdiği, olay günü de koşarak yanına geldiği eşini durduğu, 8 saniye sonra da eşine ateş ettiği belirtildi. Görüntü inceleme tutanağına göre; Hakkı Topçu eşine kurşun yağdırdıktan 7-8 saniye sonra da çene altından ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

“TASARLAYARAK ÖLDÜRME EYLEMİ”

İddianamede, Topcu'nun eşini durdurması ile eylemi gerçekleştirme arasında 8 saniyelik bir süre bulunduğunu, eşiyle konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçekçi olmadığı, daha önce aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği anlatıldı.

Tutuklu sanık Hakkı Topcu hakkında “Eşi tasarlayarak öldürme, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.