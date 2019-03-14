Öldüren kazada jet tahliye!

Süleyman Öztürk’ün (31) iş görüşmesine giderken hayatını kaybettiği kaza, 27 Aralık 2018 günü, sabah saat 08.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa’da meydana geldi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda; Iraklı İrfan Jasim Wali yönetimindeki 34 AIA 787 plakalı lüks cip, Gaziosmanpaşa Caddesi’nde seyir halindeyken, cadde üzerinde dönüş yapan 34 LAT 939 plakalı okul servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan lüks cip o esnada yaya geçidinden geçen Süleyman Öztürk’e çarptı.



50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan Süleyman Öztürk ağır şekilde yaralanırken, Iraklı İrfan Jasim Wali kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Süleyman Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Iraklı İrfan Jasim Wali ise tutuklandı.

SÜRÜCÜYE JET TAHLİYE

Yaklaşık 2 buçuk ay boyunca tutuklu yargılanan İrfan Jasim Wali önceki gün Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılamaların ardından Iraklı İrfan Jasim Wali tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADLİYE ÇIKIŞINDA GERGİNLİK

Duruma tepki gösteren Öztürk Ailesi’ne İrfan Jasim Wali’nin yakınları saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle İrfan Jasim Wali’nin yakınları uzaklaştırılırken, darp edilen Öztürk Ailesi ise darp raporu alarak şikayetçi oldu.

“AĞABEYİM TRAFİK TERÖRÜNÜN KURBANI OLDU”

Ağabeyi Süleyman Öztürk’ün kaza günü iş görüşmesine gittiğini belirten kardeşi Batuhan Öztürk, “Ağabeyim trafik terörünün kurbanı olmuştur. İrfan Jasim Wali’nin kullandığı araç önce okul servisine ardından yaya geçidinde yürüyen ağabeyim Süleyman Öztürk’e çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan ağabeyim kurtarılamadı.” dedi.

“AVUKAT ORDUM VAR DİYORDU”

Iraklı İrfan Jasim Wali’nin karakolda rahat tavırlar sergilediğini anlatan Öztürk, “Kaza sonrası Iraklı sürücü karakola götürüldü. Karakolda ifade verirken rahat tavırlar sergileyen Iraklı pişmanlık emaresi göstermedi. Elinde telefonla ilgilenerek, memurlara “dışarıda avukat ordum var” dediğini öğrendik. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı” ifadelerini kullandı.

JET TAHLİYE

“İrfan Jasim Wali’nin ilk duruşmada tutuksuz yargılama kararı verilince adeta şok yaşadık” diyen Öztürk, “Iraklı sürücü yaklaşık 2 buçuk ayın ardından 12 Mart’taki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kısa sürede hazırlanan iddianamede birçok detaya ve delil yer verilmedi. O duruşmada hukuk yok sayıldı” şeklinde konuştu.

ADALET YERİNİ BULSUN İSTİYORUZ

Adaletin yerini bulmasını istediklerini belirten Öztürk, “Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Dava sonrası biz içerideydik. Önce zanlıyı çıkartmaları gerekiyorken bizi çıkarttılar. Biz çıkarken bir anda arbede yaşanmaya başladı. İrfan Jasim Wali’nin yakınları bizim üzerimize gelmeye başladılar. Zanlının kayınpederi babamın suratına yumruk atmaya başladı. Annem ve ablama da saldırdılar. Darp raporu alarak şikayetçi olduk” dedi.