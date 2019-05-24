Öldürmeyen 9 kurşuna 15 yıl ceza

Küçükçekmece'de Zülfiye Yıldız 26 yıllık eşi Mehmet Yıldız tarafından şiddet gördüğü ve aldatıldığı gerekçesiyle, uzaklaştırma kararı aldırarak boşanmak için mahkemeye başvurdu.

RUHSATSIZ TABANCAYLA 9 EL ATEŞ ETTİ

İddialara göre; eşiyle barışmak için girişimlerde bulunan Mehmet Yıldız, oğlu ve eşine “Bu boşanma davasından vazgeçeceksiniz yoksa ikinizi de yarın öldürürüm” diye tehditte bulundu. Gözü dönmüş adam bu tehditlerinin hemen sonrasında 8 Ekim 2018 tarihinde eşi Zülfiye Yıldız'ı evlerinin önünde konuşmak istediğini kabul etmemesi üzerine ruhsatsız tabancayla 9 el ateş etti. Ağır yaralanan Zülfiye Yıldız hastaneye kaldırılırken, Mehmet Yıldız tutuklandı. Cani koca hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs'' ve “Silahla zincirleme tehdit” suçlarından dava açıldı.

“BİR DİYECEĞİM YOKTUR”

Bakırköy 17 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen sanığın muayene raporunda herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı anlaşıldı. Duruşmada söz alan Zülfiye Yıldız, kendisini öldürmeye çalışan eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Mehmet Yıldız ise “Bir diyeceğim yoktur” dedi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ 15 YIL ALDI

Mahkeme, sanık Mehmet Yıldız'ı, “Eşini kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Yıldız'ın “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan ise 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasıyla, “Silahla tehdit” suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.