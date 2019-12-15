Ölen avcının köpeği sahibinin başından ayrılmadı!

Konya’da yaylada fenalaşarak hayatını kaybeden avcının cenazesi, UMKE ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kent merkezine getirildi.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Ataseven (51) ve bir grup arkadaşı, Selçuklu ilçesine bağlı Yükselen Yaylası’na avlanmaya gitti.

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Bir süre sonra Ataseven’in fenalaştığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, yayla yolunun yoğun kar sonucu kapanması nedeniyle ihbarı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) yönlendirdi.

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Olay yerine giden iki UMKE aracının da yayla yolunda çamura saplanması sonucu AFAD’dan yardım istendi. Bu sırada UMKE ekipleri de yaklaşık 5 kilometre yürüyerek avcı Ataseven’e ulaştı. Ekipler, Ataseven’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ATASEVEN’İN CANSIZ BEDENİ TAŞINDI

Ekipler, Ataseven’in cansız bedenini sedyeyle araçlarının saplandığı bölgeye kadar taşıdı. Burada AFAD’ın paletli aracına alınan Ataseven’in cesedi, ana yola kadar götürüldü. Ataseven’in cenazesi buradan da ambulansla Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Ataseven’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI

Bu arada, Ataseven’in köpeğinin, sahibinin yanı başından hiç ayrılmaması dikkati çekti.

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Köpeğin, Ataseven’in yayladan ambulansa alınana kadar sürekli başında bulunması ekipleri hüzünlendirdi. AA