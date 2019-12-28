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Ölen İngiliz istihbaratının eşi Emma Winber Türkiye’den ayrıldı

İngiliz eski istihbarat Subayı James Le Mesurier'in şüpheli ölümü sonrası eşi Emma Winberg hakkında konulan yurtdışına çıkış yasağının, eşinin cenazesine katılabilmesi için kaldırıldığı öğrenildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Winberg'in İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

11:30 -
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Ölen İngiliz istihbaratının eşi Emma Winber Türkiye’den ayrıldı

James Le Mesurier’in 11 Kasım 2019 tarihinde Tophane’de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Geçtiğimi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Emma Winberg’in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier’in defnedilmesi için İngiltere’den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler.

Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg’in Londra’ya gittiği öğrenildi. (DHA)

 

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Son güncelleme: 11:32 28.12.2019
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