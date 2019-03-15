Ölen kadının mektupları iki tarafa da delil oldu

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak T., ölen genç kadının babası Süleyman Kandemir ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, olay günü apartmanda bulunan Ayşe Demirci tanık olarak dinlendi.

Demirci, “Ben olay günü sanığın bir bayanla ya da başkası ile tartıştığına şahit olmadım” dedi. Diğer tanık Yunus Büyükgöz ise, “Olay günü apartmanda elektrik anahtar priz montajı yapıyordum. Herhangi bir silah sesi, tartışma olsa duyardım. Ancak herhangi bir ses duymadım” diye konuştu.

“KATİLDE NASIL BİR SURAT OLUYOR? “

Tanıkların ifadelerinin ardından söz alan acılı baba Süleyman Kandemir, “Dinlenen tanıklar silah sesi duymadık diyorlar. O zaman benim kızım silahla öldürülmedi. Ayrıca sanık avukatı geçen celsede tanıklara sanığı kastederek ‘Katil suratı var mıydı?' diyor, acaba katilde nasıl bir surat oluyor?” dedi.

“BENİ KIYMETSİZ BİR AV ETİNE DÖNÜŞMEKTEN KURTARDI“

İmren Kandemir'in avukatı Ayşe Aylin Barcın söz alarak, sanık polis memuru Burak T.'nin aşırı kıskanç ve asosyal olduğunu bu yüzden eşine psikolojik ve fiziksel şiddette bulunduğunu ileri sürdü. Avukat Barcın, genç kadının 2017 yılı Ağustos'unda el yazısıyla yazdığı şu yazıyı mahkemeye sundu: “Burak'a teşekkür etmeliyim. Kaçıp giderek beni özgür kıldı, kanatlarımı tekrar geri verdi. Yoksa ben kendimi ona ve o rutubetli eve, onun köhne yaşamına zincirleyecektim. Bana tekrar özgür ve hür olma mutluluğunu onun benden kaçışı verdi. Olaya gel sonuca bak. Beni kıymetsiz bir av etine dönüşmekten kurtardı”

Söz alan sanık Burak T., “Bu suçu ben işlemedim. Bana iftira atılmaktadır. İftiraların karşılığını tek tek cevaplayabilirim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

“BURAKSIZ GÜNLERİM BOĞUCU, SIKICI”

Sanık avukatı Nasıf Aydın Dölek ise, genç kadının eski eşini ne kadar sevdiğini gösteren mesajları ve saplantılı bir sevdaya düşerek intihar ettiğini iddia etti. Avukat Dölek, mahkemeye Kandemir'in eşini ve kendisini çizdiği resimlerle Sheakspear'in “Vazgeçtim dünyadan” tiradını yazdığı kağıdı ve 18 Mart 2017'de bitirdiği bir kitabının arkasına yazdığı şu sözleri sundu: “Tek mutluluğum Burak. Günlerim Buraklı ve Buraksız olarak ikiye ayrılıyor. Buraklı günler ben İmren oluyorum, kadın, dişi, anne, arkadaş, kız çocuğu oluyorum. Tüm yaşlarım ve tüm yaşanmışlıklarım anlam kazanıyor. Buraksız günlerim boğucu, sıkıcı… en büyük ayrıcalığım ve hayatın bana geçtiği en güzel kıyak: BURAK”

Mahkeme, sanık Burak T.'nin olay günü iş yerine giriş çıkış saatleri ve kamera kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçelievler'de İngilizce öğretmeni İmren Kandemir, 10 Nisan 2018 tarihinde Özel Harekat Polisi olan eski eşi Burak T.'nin evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Gözaltına alınan Burak T. ifadesinde Kandemir'in intihar ettiğini, onu vurmak için bir sebebi olmadığını ileri sürdü. İfadesinin ardından serbest bırakılan Burak T. Polis Kriminal Laboratuvarı'ndan gelen raporda elinde barut izine rastlandığının belirtilmesi üzerine tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Yapılan soruşturma sonucunda sanık polis memuru Burak T. hakkında “Kasten öldürme“ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.