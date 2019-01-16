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Oltasına 20 kiloluk ‘Çatalkuyruk’ takıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde amatör bir balıkçı, oltayla 20 kilo ağırlığında "Çatalkuyruk" balığı yakaladı.

android-time 10:45
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Oltasına 20 kiloluk ‘Çatalkuyruk’ takıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde amatör bir balıkçı, oltayla 20 kilo ağırlığında "Çatalkuyruk" balığı yakaladı.

İlçede olta balıkçılığı yapan Halil Başer, gece yarısı attığı oltasına büyük bir balık takıldığını fark etti. Oltasının kopmaması için yavaş davranan balıkçı, arkadaşlarının da yardımıyla balığı yarım saatte kıyıya çekti. Başer, 20 kilo ağırlığında ve 1 metre uzunluğundaki Çatalkuyruk balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Balığı gördüğünde çok şaşırdığını belirten balıkçı Halil Başer, arkadaşlarıyla Dörtyol Sahilinde balık avladığını belirterek, “Oltaya birden bir şeyin takıldığını fak ettim. Çok güçlüydü oltamın misinasının kopacağını zannettim ama kopmadı. Balığı dışarı almak için acele etmedim. Balığı su yüzeyinde görünce çok şaşırdım, ilk defa bu kadar büyük bir balık yakaladım” dedi.

İHA

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