Ölüdeniz’de en iyi yamaç paraşütü dağı hangisi? Hadi ipucu sorusu (22 Mart 2019)

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Kullancılar tarafından en çok tercih edilen interaktif mobil yarışması olan Hadi’de ipucu sorusu yayınlanadı. Ege’nin başlıca turizm merkezi olan Ölüdeniz’de her yıl binlerce yerli yabancı turist kültürel, coğrafi ve sportif etkinlere katılıyor. Peki, Muğla ilinin Ölüdeniz Mahallesi’nde dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen bir dağ bulunmakta.Bu dağın adını biliyor musunuz?

HADİ İPUCU SORUSU; ÖLÜDENİZ’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPILAN DAĞIN ADI NEDİR?

Bugünkü ipucumuz kültürel, coğrafi ve sportif açılardan zengin bir bölge hakkında sevgili hadiciler. Muğla ilinin Ölüdeniz Mahallesi’nde dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen bir dağ bulunmakta. Bu dağın adını biliyor musunuz?

CEVAP: BABADAĞ

ÖLÜDENİZ YAMAÇ PARAŞÜTÜ DAĞI BABADAĞ NEREDE?

Babadağ güney-batı Türkiye’de doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki Muğla ilinin Fethiye ilçesinde bulunan bir dağ’dır.

Bu dağın iki zirvesi bulunuyor. En yüksek rakımlı zirvenin irtifası 1,969 metre olup “Karatepe” adı verilen ikinci zirvenin rakımı 1,400 metredir. Bu iki zirve karşı karşıya bulunuyor ve aralarından derince bir sel vadisi geçiyor. Her iki zirve de kireçtaşı/kalkerden oluşmuş. İki zirvenin birbirinde ayrık olması dolayısıyla bazı coğrafyacılar Babadağı’nı bir “sıradağ” olarak nitelendiriliyor.

Babadağ çok zengin olan bitki türleri ile dikkati çekmektedir. Bu bitkiler arasında 1,400 m ile 1,800 m rakımlı arazide gayet yaygın (Acer undulatum) Latince sınıflanma isimli bu bölgeye has akçaağaç türünden ağaçlar ve (Cedrus libani) Latince sınıflanma isimli Türkiye’ye has sedir türü ağaç ormanları çok önemlidir.

Babadağı zirvesi ve “Karatepe” adı verilen alt-zirve denize çok yakındır; denizden uzaklık 5 km yi geçmez. Bu nedenle Fethiye ve civarına gelen turistler için bu zirvelerden denize doğru rotalı “yamaç paraşütü” sporu geliştirilmiştir.