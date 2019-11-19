Ölüm yıldönümünde Ecevit’e büyük ayıp!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın dış politika konusundaki eleştirilerine yanıt veren Özlem Zengin, “Dış politika diyorsunuz… Ya, sizin Bülent Ecevit değil miydi Clinton’un karşısında el pençe duran” dedi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz alarak, ”Bir grup başkan vekili konuşması esnasında, rahmetli olmuş, daha önceden devlete hizmet etmiş bir Genel Başkana yönelik el pençe duruyordu diyor. Bunlar yakışık alan şeyler değil” dedi ve şunları söyledi:

“HADDİNİ BİL”

”Çok ayıp, yakışıksız, kendisini kınıyorum. Bu kadar seviyesiz konuşması utanılacak bir durumdur. Sayın Ecevit’in nezaketini bilenler biliyor. Sayın Ecevit, Alparslan Türkeş’le de, Süleyman Demirel’le de nasıl konuşacağını biliyordu, Bill Clinton’la da nasıl konuşacağını biliyordu; Kıbrıs’a çıkartma yaparken de ABD’ye nasıl cevap vereceğini bilen bir liderdi. Bunu konuşan insanların haddini bilerek konuşması gerekir. Biz, bu ülkede şehitler için toplanan paranın üzerine oturan bir anlayışın hâlâ kendisini övüyor olmasından utanç ve hicap duyuyoruz”

Tartışmanın uzaması üzerine oturumu yöneten MHP’li Celal Adan ara verdi. Verilen arada da tartışma uzadı AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin CHP sıralarına yürüdü araya giren Milletvekilleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi.

“İKİNCİ OLDU”

TBMM’de geçen hafta da Plan Bütçe Komisyonunda Meclis bütçesi ele alınırken CHP’li Abdüllatif Şener, ABD Başkan yardımcısı Pence’nin Erdoğan’ın yanında oturuşunu eleştirince AKP’li Salih Cora, ”Ecevit ile Clinton’un oturuşunu gördün mü ? İki büklümdü” diye laf atmıştı. CHP’li Cavit Arı ise ”Ecevit’i karıştıramazsın, sen kendine bak” cevabını vermişti.