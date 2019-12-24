‘Ölüme gidiyorum’ dedi, ormanlık alanda bulundu

Burdur’da dün sabah 112’yi arayan bir kişi, “Ölüme gideceğim” dedikten sonra çağrıyı sonlandırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arayan kişinin Çavdır ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan M.D. olduğunu belirledi.

KÖPEK VE İHA’YLA ARADILAR

M.D.’nin odun toplamaya gittiği, bir daha da kendisinden haber alınamadığı saptandı. Jandarma ve AFAD, bölgede arama çalışması başlattı. M.D.’nin cep telefonunun en son sinyal verdiği noktadan başlatılan arama çalışmasında iz takip köpeği ve termal insansız hava aracı kullanıldı.

M.D. akşam saatlerinde Armutlu Tepe mevkisinde yaralı halde bulundu. Kayalıklardan düşerek yaralandığı belirlenen M.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (DHA)