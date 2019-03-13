Ömer Çelik’ten Mansur Yavaş açıklaması

Çelik’in konuşmasının satırbaşları şöyle:

BENİM ‘SAYGIDEĞER’ GİBİ BİR İFADEM OLMADI

Susarken bizim açıklamamızın ardından açıklama yaptılar. Bazı yalan ifadeler var. Birkaç gün sustuklarını söylüyorlar, bu birkaç aylık mesele. Oradaki beyanlarda bizim, kendilerinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili tarafgir olduğumuzu söylüyor. Benim ‘saygıdeğer’ gibi bir ifadem olmadı. Biz bu kişiyi tanımıyoruz. Bu kişi hakkında bilgi sahibi değiliz. Biz hakim değiliz, savcı değiliz.Biz bu meselede taraf değiliz. Bizim gündeme getirdiğimiz mesele Ankaralı seçmenin hak ettiği temiz siyaset talebi konusunda Mansur Yavaş’ın niçin cevap vermediği, CHP yönetiminin neden sustuğudur. Bu kişinin nasıl biri olduğu kendisiyle dostluk yapan Mansur Yavaş’tır.

Biz gündeme getirene kadar CHP, Mansur Yavaş’ın kendisi ve orada kurulan ittifakın unsurları cevap vermedi. Bizden sonra açıklama yaptılar. Yalan beyanlar var, siyasetçiye yakışmayan. Oradaki beyanlarında bizim kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Bu kişiyle ilgili olarak saygıdeğer iş adamı gibi bir ifadem olmamıştır.

Bunu Türkçe anlayabilen herkes duydu. Biz bu kişiyi tanımıyoruz. Saygıdeğer midir, kriminal bir kişi midir bilmiyoruz. Hakim değiliz savcı değiliz. Mansur Yavaş ile bu kişi arasında taraf da değiliz

‘BU CHP’NİN MESELESİDİR’

Bu kürsü, Türkiye’de sivil siyasetin gelişmesi için kurulan bir kürsüdür. İftira arıyorlarsa kendilerinin içinde bulundukları atmosfer içindeki siyasi ilişkilerine bakması gereken bir durumdur. Bu rakipler meselesi değildir. Kendisine güvenen bir siyasetçi bu sorulara cevap verebilir. AK Parti bir dünya markasıdır. AK Parti’nin Mansur Yavaş gibi bir meselesi yoktur. Bu CHP’nin meselesidir. Bu gerçeklerin kamuoyuna duyurulması her siyasi partinin görevidir. Mansur Yavaş meselesi bizim meselemiz değildir.

Sahte bir senetle alacak takibi yapmıştır, Yargıtay’da bu kesinleşmiştir. Ortada iftira yoktur. Mesele Mansur Yavaş’ın bunu nasıl izah ettiğidir. Bu iş birkaç günlük mesele değil. Bu haberlerin çıkması 11 Aralık 2018 tarihli. 3 günden değil, 3 aydan bahsediyoruz. Bu zamana kadar niçin tekziple idare etti de, dünkü basın toplantısını adaylığı açıklanmadan yapmadı?

İftira, tezgah gibi bir takım manipülasyonlar bizim kapımızdan içeri giremez. Bu konuda daha deneyim sahibi olanlar var. Etrafına bakmasında fayda var. Bu mahkeme kararıyla sabit. Biz hayal mahsulü bir durumdan bahsetmiyoruz. Rakibinin, mal beyanında bulunduğu için bunun geldiğini söylüyor. Temel bilgi eksikleri var. Biz bunu CHP adaylarında olmasından bıktık. Bunları düzeltmekten yorulduk. Bizim belediye başkan adayımız 1994’ten beri kamu görevi yapmaktadır. Birçok defa mal beyanında bulunmuştur. Kendisine adresine göndereceğiz.

‘KILIÇDAROĞLU DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞ’

Sayın Kılıçdaroğlu konuya değindi. Aynı şeyi o da yapıyor. Hakkında kesin mahkeme kararı olan kişiyi Ankaralının önüne aday çıkarma konusunda sorumlu olan kişidir. Ama yine dersine çalışmamış. Ankara’ya aday gösterdiği şahsın kriminal kişinin arkadaşı olduğunu sürekli olarak görmezden gelerek iddiayı ortaya koyuyor. Burada mahkeme kararı var. Kriminal dediğiniz kişi adayınızla bağlantılı.

‘LAFI DOLANDIRMAK ÖRTBAS ÇABASI’

Biz soru soruyoruz. Cevap verebilir. Yaptıklarına güveniyorsa ifade edebilir. Çirkin ifadelere başvurmanın alemi yok. Bu kişiden alacağını nasıl bir hizmet karşılığı elde etmiştir. Fatura var mıdır? Ne karşılığında 600 bin dolar hakettiğini sormak herkesin hakkıdır. Hangi hizmetin ve bağlantıların karşılığı olarak alacak ortaya çıkmıştır. Kendine güveniyorsa vereceği iki cümledir. Uzun zuzun lafı dolandırmak örtbas çabasıdır.”

‘DAVAYI HEYECANLA BEKLİYORUZ’

Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim

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