Son dakika haberi… Ömer Çelik’ten MKYK sonrası seçim açıklaması

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan ve resimleri yayınlanan kara delik görüntülerine de değinen Çelik, “Geçtiğimiz günlerde tarihte ilk olan bazı olaylar oldu. Bunlardan birisi bilim insanları ilk defa kara deliğin fotoğraflarını çektiler. Gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliği görüntüleyen ekipte bir Türk hocamız da vardı. Feryal Özel hocamızı bu ekibin içinde olmasından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

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S-400 tartışmaları hakkında ise,”Türk-Amerikan ilişkilerinde esas mesele S-400 meselesi değildir’ diyen Çelik, “Bugünlerde konuştuğumuz gibi arkadaşlar, ABD’den yapılan açıklamalar sürekli olarak devam ediyor. S-400 meselesi odaklı olarak devam ediyor. Çoğu kez de ‘adını vermek istemeyen yetkili’ diyerek her gün bu açıklama geliyor. Bize göre esas konuşulması gereken bu değil. S-400 meselesi Türkiye gibi önemli NATO müttefikinin bir tedbir alma meselesidir. Bu konuda müttefiklerinden yardım istemiş, bu gerçekleşmeyince Türkiye egemen bir devlet olarak başının çaresine bakmıştır” dedi.

Çelik, “Bütün NATO güvenliğine katkı sağlayacak F-35 Projesi açısından Türkiye’nin sorgulanması demek, NATO’nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir” ifadelerini kullandı.

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CHP’nin YSK ile ilgili açıklamalarına da değinen Sözcü Çelik, “Herhangi bir şekilde YSK üzerinde baskı kurulduğunu ifade ediyor CHP’nin İstanbul adayı ve sözcüleri. Hukuka saygımız, demokrasiye saygımız, seçim sürecinin yegane makamlarının yargı olması, YSK olması esastır. YSK millet adına karar veriyor, meşruiyetini milletten alıyor. Dolayısıyla onlar kendi bağlı oldukları kanunlar çerçevesinde bunlara karar verecekler” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti.

“CHP sözcülerin dilinde şöyle bir şey var. Eğer YSK kendi parti görüşlerinin lehinde karar verirse doğru karar vermiş oluyor, aleyhine karar verdiğinde YSK baskı altında olduğunu söylüyorlar. YSK bağlı olduğu kararlara göre karar verecektir. CHP sözcülerinde hukuk devleti anlayışının yerleşmediğini kanun devleti anlayışının hakim olduğunu görüyoruz. Bu memleket kanun devletinden çok çekmiştir. Bırakalım yüksek yargı işini yapsın. Sürece ve sonuca saygı gösterelim.”

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YSK’ya olağanüstü itiraz başvurusunda bulunacaklarını söyleyen Çelik, “Birleştirme tutanakları büyükşehirle ilgili ortaya çıktığı zaman o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımızı var. YSK o işlemi gerçekleştirdikten sonra zannediyorum 7 gün süremiz var. O itiraz hakkımız ivedilikle, vakit geçirmeden kullanılacaktır” dedi

Büyükçekmece meselesine de değinen Ömer Çelik, “Hepimiz siyaset yapıyoruz. Hepimizin her konuşması hukuk karşısında, devlet adamlığı yönünden birer testtir. Vatandaşın önüne kaliteli yaklaşımlarla çıkmalıyız. Büyükçekmece meselesinde söyledikleri gibi ihbara dayanıyor, duydum, rüyama girdi, birisi kulağıma fısıldadı şeklinde olmaz. Varsa ellerinde belge bunun yargıya intikal ettirmesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz. Ellerinde belge varsa hemen yargıya başvursunlar. Güvenlik güçlerini, AK Parti’yi zan altında bırakmak kuşkusuz yargı konusu olacaktır. Nihayetinde süreci ne AK Parti ne CHP yönetiyor. YSK yönetiyor” ifadelerini kullandı.

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YSK’nın KHK kararları hakkında da konuşan Çelik, “Tabii hukukçular çeşitli açılardan bunu değerlendiriyorlar. YSK kamu görevi kanadıyla ilgili olarak karar veriyor. Elindeki pozitif hukuka göre karar veriyor. Kazandığımız bir yer orada ikinci partiye gitti. Gördüğüm kadarıyla YSK kamu görevi tanımıyla ilgili olarak bu kararı veriyor. Milletvekilliğini kamu görevlisi olarak saymamış, belediye başkanlığını pozitif hukuka göre kamu görevlisi saymış. Adana, Kozan’da Cumhur İttifakı’nda kazandığımız seçimi, adayın bir belgeyi vermemesi üzerine iptal etti. Kozan Adana siyasetinde önemli bir yer. Nihayetinde YSK elindeki pozitif hukuka göre karar veriyor” dedi.