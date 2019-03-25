Ömer Selim Alan kimdir? Zonguldak Ak Parti Belediye Başkan adayı Ömer Alan kaç yaşında?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile Ak Parti arasında kıyasıya bir seçim sonucu yarışının yaşanacağı illerden biri de Zonguldak olarak gösteriliyor. AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan bölgede ikamet eden birçok kişinin sorguladığı isim oldu. Ömer Selim Alan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler…

ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?

Ömer Selim Alan, 1979 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak’ta tamamlayan Ömer Selim Alan, lisan hayatını ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

Çeşitli STK ve Odalarda üyelik ve görevler üstlenen Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür.

İleri düzeyde İngilizce bilen Ömer Selim Alan, evli ve iki çocuk babasıdır.