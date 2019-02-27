Omurilik daralması nedir, kimlerde görülüyor? Spinal stenoz belirtileri nelerdir?

Omurilik daralması (Spinal stenoz) spinal kanalın sinir köklerini ve omuriliği daralttığı, kısıtladığı veya sıktığı bir durumdur. Omurilik daralması, genellikle 65 yaşını aşmış kişilerde görülüyor. İşte omurilik daralması hakkında merak edilenler…

Spinal Stenoz Nedir?



Spinal stenoz, omurilikten çıkan sinirlerin ve omuriliğin geçtiği kanalların daralmasına verilen isimdir. Spinal stenoz, spinal kanalın sinir köklerini ve omuriliği daralttığı, kısıtladığı veya sıktığı bir durumdur. Omurgada meydana gelen dejenerasyonlar, spinal stenozun ortaya çıkmasındaki en önemli faktördür. Fazla kilo ve aşırı hareketsizlik de bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili bir şekilde rol oynamaktadır.

Omurilik daralması sıklıkla alt sırt (bel omurgası) ve boyunda (servikal omurga) ya da nadir de olsa omurga torasik (üst sırt) bölgesinde meydana gelmektedir. Spinal stenoz sonucunda ortaya çıkan ağrılar, omuriliğin sıkışmakta olduğu bölgeye bağlı olarak birkaç alanda ortaya çıkabilmektedir. Ortaya çıkan semptomlar, daralmanın gerçekleştiği bölgeye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Buna göre bel, boyun, omuz, kollar ya da bacaklarda hissedilmektedir.

Spinal stenoz, genellikle yaşlanmanın neden olduğu eklem ve kemiklerin kireçlenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle de çoğunlukla 65 yaş üzerideki kişilerde daha sık görülmektedir. Fakat nadir de olsa orta yaşlı insanlarda da bu rahatsızlığa rastlanmaktadır. Spinal stenozun orta yaşlı bir insanda görülmesinde ailesel yatkınlık söz konudur. Bazı insanlarda omurilik kanalı normalden daha dardır. Bu nedenle de spinal stenoz, doğuştan bir rahatsızlık olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra fıtıkların büyümesi, kanalların daralarak omuriliğe baskı yapmasına neden olmaktadır. Bu durum spinal stenoz bulgularını ortaya çıkarmaktadır.

Belirtileri Nelerdir?



Spinal stenozu olan kişiler genellikle bacaklarında ağrı hisseder. Hissedilen ağrı genellikle oturduktan veya eğildikten sonra azalmaktadır. Ağrılar öne doğru eğilirken kısmen azalır, geriye doğru yapılan hareketlerde ise artış gösterir. Bunun yanı sıra; bacaklarda uyuşma, karıncalanma, üşüme, güçsüzlük, yorgunluk ve sık sık düşme spinal stenoz belirtileri arasında yer almaktadır.

Spinal stenoz, fizik muayene ile teşhis edilebilir, ancak hastalığın nedenlerini ve ciddiyetini değerlendirmek için görüntüleme çalışmaları (X-ışınları, BT taraması, MRG) sıklıkla kullanılmaktadır. Bacaklardaki sinirlerin işlevini kontrol etmek için bir elektromiyogramdan da (EMG) yararlanılmaktadır. Kişilerin sahip olabileceği diğer rahatsızlıkları kontrol etmek ve diğer olasılıkları ekarte etmek için kan testleri de yapılmaktadır.