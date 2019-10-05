On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nda hangi kelime kaç kere geçmektedir?

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan eser 12 Mart 1921’de Birinci TBMM tarafından “İstiklâl Marşı” olarak kabul edildi. Peki aşağıdaki kelimelerden hangisi on kıtadan oluşan İstiklal Marşında daha az geçer? İşte detaylar…

İstiklal Marşı’nda ‘Vatan’ kelimesi kaç kere geçmektedir?

Vatan kelimesi İstiklal marşında 3 kez geçmektedir.

İstiklal Marşı’nda ‘Kan’ kelimesi kaç kere geçmektedir?

Kan kelimesi İstiklal marşında 3 kez geçmektedir.

İstiklal Marşı’nda ‘Toprak’ kelimesi kaç kere geçmektedir?

Toprak kelimesi İstiklal marşında 2 kez geçmektedir.

İstiklal Marşı’nda ‘Yurt’ kelimesi kaç kere geçmektedir?

Yurt kelimesi İstiklal marşında 3 kez geçmektedir.