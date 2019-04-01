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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (01.04.2019)

Milli Piyango İdaresi, her Pazartesi On Numara çekilişi düzenleniyor. Oyunseverler her hafta kazandıran On Numara oyununda bu haftanın talihlisi olmak için kuponlarını hazırladı, On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

20:01 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (01.04.2019)

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te ilan edilecek. Hayallerine kısa sürede ulaşmak isteyenler kuponlarını doldurdu. On Numara oyununda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte 1 Nisan On Numara çekilişi hakkında her şey…

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları saat 21.15’te burada yer alacak.

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ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

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