On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (07.01.2019)

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Geçen hafta 341 bin liralık büyük ikramiyeyi Samsun’dan bir kişi kazanarak zengin olmuştu.Milli Piyango İdaresi; Pazartesi On Numara, Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe Süper Loto, Cumartesi ise Sayısal Loto çekilişlerini gerçekleştiriyor. On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. On Numara çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacak.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
On Numara 21.15’te açıklandığında burada olacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:
On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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