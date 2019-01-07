On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (07.01.2019)

Her hafta kazandırmaya devam eden On Numara, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. On Numara çekilişini her Pazartesi saat 21.15'te http://www.mpi.gov.tr/ adresinden izleyebilirsiniz. Bu haftanın şanslı numaraları ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor. İşte 7 Ocak On Numara çekilişi hakkında bilinmesi gerekenler...

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Geçen hafta 341 bin liralık büyük ikramiyeyi Samsun’dan bir kişi kazanarak zengin olmuştu.Milli Piyango İdaresi; Pazartesi On Numara, Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe Süper Loto, Cumartesi ise Sayısal Loto çekilişlerini gerçekleştiriyor. On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. On Numara çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara 21.15’te açıklandığında burada olacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:

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On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.