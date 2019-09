On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.09.2019)

On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor. Geçen hafta büyük ikramiye Muğla’nın Marmaris ilçesinden bir kişiye çıktı. On Numara oyununda çekilişle 22 tane numara belirleniyor oyunseverlerin ikramiye kazanabilmek için 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmesi gerekiyor.

9 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

ON NUMARA’DA BU KURALA DİKKAT!

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.