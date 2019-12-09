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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.12.2019)

On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor. Son olarak geçen hafta büyük ikramiye İstanbul'dan iki kişiye çıkmıştı. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler kısa sürede zengin olmak istiyor.

19:21 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.12.2019)

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Vatandaşlar MPİ’nin http://www.mpi.gov.tr/ adresinden çekilişi canlı izleyebiliyor.

9 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

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On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)
ödenmektedir.

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