On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.12.2019)

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Vatandaşlar MPİ’nin http://www.mpi.gov.tr/ adresinden çekilişi canlı izleyebiliyor.

9 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

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On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)

ödenmektedir.