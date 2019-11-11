On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (11.11.2019)

On Numara çekiliş sonuçları her hafta 21.15’te açıklanıyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan çekilişte şanslı numaraları bilenler ikramiyenin sahibi olacak. Arzu edenler Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinden çekilişin canlı yayınını izleyebiliyor. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında detaylar…

11 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara 901. hafta çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak:

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ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)

ödenmektedir.