On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.09.2019)

On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor. On Numara oyununda çekilişle 22 tane numara belirleniyor oyunseverlerin ikramiye kazanabilmek için 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmesi gerekiyor.

16 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto