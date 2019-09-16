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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.09.2019)

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15'te açıklanacak. Geçen hafta büyük ikramiye Bursa ve İstanbul'a çıktı. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler merakla 16 Eylül On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte On Numara çekilişi hakkında son gelişmeler...

19:45 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.09.2019)

On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor. On Numara oyununda çekilişle 22 tane numara belirleniyor oyunseverlerin ikramiye kazanabilmek için 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmesi gerekiyor.

16 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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