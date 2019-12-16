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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.12.2019)

On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Oyunseverler kuponlarını hazırladı ve merakla On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. On Numara oyunu her Pazartesi akşamı saat 21.15'te düzenleniyor. İşte On Numara çekilişi ile ilgili merak edilen detaylar...

19:11 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.12.2019)

On Numara her hafta en az bir talihliye ikramiye veriyor. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Vatandaşlar MPİ'nin http://www.mpi.gov.tr/ adresinden çekilişi canlı izleyebiliyor. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 570 bin 630 TL belirledi.

16 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada alacak.

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EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar)
ödenmektedir.

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