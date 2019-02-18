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18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye Kırşehir’in!

18 Şubat On Numara sonuçları açıklandı! On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta da büyük ikramiye bir kişiyi zengin etti. Milyonlarca oyunsever Google üzerinden On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. On Numara, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. İşte On Numara çekiliş sonuçları...

20:03 -
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18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye Kırşehir’in!

On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre sonra büyük ikramiyenin nereye çıktığı da belli oldu. MPİ sonuçlarına göre 344 bin 854 TL Kırşehir’den bir kişinin oldu. On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklandı. Çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte 18 Şubat On Numara çekiliş sonuçları …

18 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları: Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KIRŞEHİR / MERKEZ

8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 30, 31, 36, 39, 42, 45, 47, 56, 59, 61, 64, 76, 77, 80

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

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Son güncelleme: android-time 21:51 18.02.2019
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