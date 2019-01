On Numara sonuçları belli oldu! On Numara 22 Ocak çekilişi 2 kişiyi sevindirdi! İşte kazanan numaralar…

22 Ocak tarihli On Numara sonuçları açıklandı ve şans oyunu tutkunları internete akın etti. On Numara dün akşam 21.15’te açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekiliş heyeti ve noter huzurunda çekiliyor. MPi, pazartesi On Numara, çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, perşembe Süper Loto ve son olarak da cumartesi günleri Sayısal Loto çekilişi düzenliyor. Bu hafta 10 sayıyı doğru bilen 2 şanslı kişi 172 biner liralık ikramiyelere sahip oldu…

21 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklandı.

3, 4, 14, 16, 22, 24, 31, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 56, 61, 72, 73, 77, 79, 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MUĞLA / ORTACA – TRABZON / ORTAHİSAR

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 75 kişi 3 bin 73 lira 50’şer kuruş, 8 bilen bin 621 kişi 142 lira 15’er kuruş, 7 bilen 17 bin 286 kişi 25 lira 40’ar kuruş, 6 bilen 108 bin 926 kişi 4 lira 25’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 28 kişi 2 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon’un Ortahisar, Muğla’nın Ortaca, ilçesinden yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 304 bin 613 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 539 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 512 bin 136 lira 28 kuruş aktarıldı.

İKRAMİYENİZİ ALMAK İÇİN;



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.