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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (22.04.2019)

On Numara oyunu her Pazartesi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenleniyor. Geçen hafta ilginç bir gelişme yaşanmış ikramiye 12'ye bölünmüştü üstelik 8'i Bursa Karacabey'e çıkmıştı. On Numara'da ikramiyeyi tutturma şansı yüksek, her hafta talihliler çıkıyor. İşte 22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları...

20:27 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (22.04.2019)

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 349 bin 688 TL belirledi. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişin canlı yayını http://www.mpi.gov.tr/ adresinden izlenebiliyor. Kuponlarını dolduran oyunseverler merakla On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları..

22 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları:
3, 4, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 23, 29, 34, 35, 41, 50, 51, 55, 56, 60, 62, 67, 70, 77

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EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

Son güncelleme: android-time 22:43 22.04.2019
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