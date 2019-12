On Numara sonuçları 16 Aralık: On Numara’da büyük ikramiye üç kişi arasında paylaşıldı

Milli Piyango İdaresi'nin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyunu On Numara'da sonuçlar belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye üç kişinin oldu. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. İşte 16 Aralık MPİ On Numara sonuçları…

16 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları: 2, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73 ve 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAĞCILAR – İSTANBUL / MALTEPE – ORDU / FATSA