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On Numara sonuçları 16 Aralık: On Numara’da büyük ikramiye üç kişi arasında paylaşıldı

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Noter huzurunda yapılan 16 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye üç kişinin oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 2, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73 ve 77 olarak belirlendi.

09:27 -
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On Numara sonuçları 16 Aralık: On Numara’da büyük ikramiye üç kişi arasında paylaşıldı

Milli Piyango İdaresi'nin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyunu On Numara'da sonuçlar belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye üç kişinin oldu. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. İşte 16 Aralık MPİ On Numara sonuçları…

16 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları: 2, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73 ve 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAĞCILAR – İSTANBUL / MALTEPE – ORDU / FATSA

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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