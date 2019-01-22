On Numara sonuçları 21 Ocak: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyunun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 3, 4, 14, 16, 22, 24, 31, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 56, 61, 72, 73, 77, 79 ve 80 olarak belirlendi. On Numara sonuçları MPİ Ankara Balgat çekiliş salonunda noter huzurunda belirleniyor. Belirlenen yirmi iki rakamdan 10 tanesini bir kolonda doğru tutturanlar büyük ikramiyenin sahibi oluyor. On Numara oyununda diğer sayısal oyunlara nazaran büyük ikramiyeyi tutturma olasılığı daha yüksek.

21 OCAK ON NUMARA SONUCU

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

3, 4, 14, 16, 22, 24, 31, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 56, 61, 72, 73, 77, 79, 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MUĞLA / ORTACA – TRABZON / ORTAHİSAR

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 75 kişi 3 bin 73 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 621 kişi 142 lira 15'er kuruş, 7 bilen 17 bin 286 kişi 25 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 926 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 28 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Muğla'nın Ortaca, ilçesinden yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 304 bin 613 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 539 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 512 bin 136 lira 28 kuruş aktarıldı.