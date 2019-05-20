On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye üç kişi arasında bölündü

Her Pazartesi günü olduğu gibi 20 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları merakla araştırılıyor. Binlerce kişinin kuponlarını doldurarak beklediği, en fazla ödül dağıtan şans oyunları arasında yer alan On Numara sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ile belli oldu. On Numara'da ikramiye kazanabilmek için 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte, On Numara sonuçları…

20 MAYIS 2019 ON NUMARA SONUÇLARI

2 – 7 – 8 – 9 – 11 – 21 – 27 -29 – 33 – 38 – 39 – 41 – 42 – 46 – 50 – 55 – 63 – 70 – 72 – 76 – 77 – 79

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER 18 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları: Devirli ikramiye bir kişinin!

İLGİLİ HABER Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto'da ikramiye katlanıyor...

İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye 3'e bölündü...

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.