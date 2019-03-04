On Numara sonuçları belli oluyor! On Numara’da en çok çıkan numaralar hangileri?

Geçtiğimiz hafta On Numara büyük ikramiyeyi 1 kişinin kazanmasının ardından gözler 4 Mart çekiliş sonuçlarına çevrildi. On Numara’da ikramiye kazanabilmek için 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. Peki, On Numara sonuçları belli oldu mu?
ON NUMARA SONUÇLARI (4 MART)
4 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Akşam saat 21:15’de gerçekleşmesi beklenen On Numara sonuçları belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.
ON NUMARA’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Sayı Toplam
35 268
26 267
3 262
72 261
23 258
77 257
5 257
34 256
62 256
42 256
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
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