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On Numara sonuçları belli oluyor! On Numara’da en çok çıkan numaralar hangileri?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren "On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu" araması yapıyor. Geçtiğimiz hafta On Numara'da büyük ikramiyeyi 1 kişi kazanmıştı. 4 Mart On Numara canlı çekilişi MPİ'nin resmi internet adresinden izlenebilecek. İşte On Numara çekiliş detayları...

17:36 -
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On Numara sonuçları belli oluyor! On Numara’da en çok çıkan numaralar hangileri?

Geçtiğimiz hafta On Numara büyük ikramiyeyi 1 kişinin kazanmasının ardından gözler 4 Mart çekiliş sonuçlarına çevrildi. On Numara’da ikramiye kazanabilmek için 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. Peki, On Numara sonuçları belli oldu mu?

ON NUMARA SONUÇLARI (4 MART)

4 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Akşam saat 21:15’de gerçekleşmesi beklenen On Numara sonuçları belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

ON NUMARA’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Sayı Toplam

35     268

26     267

3       262

72     261

23    258

77    257

5     257

34   256

62   256

42   256

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

 

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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