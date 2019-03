On Numara sonuçları belli oluyor! On Numara’da en çok çıkan numaralar hangileri?

Geçtiğimiz hafta On Numara büyük ikramiyeyi 1 kişinin kazanmasının ardından gözler 4 Mart çekiliş sonuçlarına çevrildi. On Numara’da ikramiye kazanabilmek için 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. Peki, On Numara sonuçları belli oldu mu?

ON NUMARA SONUÇLARI (4 MART)

4 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Akşam saat 21:15’de gerçekleşmesi beklenen On Numara sonuçları belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

ON NUMARA’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Sayı Toplam

35 268

26 267

3 262

72 261

23 258

77 257

5 257

34 256

62 256

42 256

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Yine devir! Sayısal Loto sonuçları 2 Mart: Gelecek Sayısal Loto çekilişinde ikramiye 10 milyonu aşacak!

İLGİLİ HABER Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto'da haftalardır devreden ikramiye tek kişinin oldu!

İLGİLİ HABER 27 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu! Yine bilen yok! Şans Topu'nda üçüncü devir gerçekleşti

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto