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On Numara sonuçları! On Numara’da kazandıran numaralar belli oldu

On Numara sonuçları belli oldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen 28 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye İstanbul'dan bir kişinin oldu. On Numara'da 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte, On Numara çekiliş sonuçları...

09:39 -
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On Numara sonuçları! On Numara’da kazandıran numaralar belli oldu

Her Pazartesi olduğu gibi 28 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonucu belli oldu. Binlerce kişinin beklediği On Numara çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 tahlili tarafından tutturuldu. İşte 28 Ekim On Numara sonuçları…

28 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları:

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

İKRAMİYENİZİ ALMAK İÇİN;

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar)
ödenmektedir.

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