Önce Ahmet Ümit’e kitap imzalattı sonra Atatürk sergisi gezdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü yazar Ahmet Ümit'in, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki Yapı Kredi Yayınları'nda (YKY) düzenlenen imza gününe katıldı.

Ümit'in “Aşkımız Eski Bir Roman” adlı kitabını imzalatmak için metrelerce kuyruk oluşturan kitapseverler, sıralarını bozmadan İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Ümit ile kucaklaşan İmamoğlu, “Sırada bekleyenler kızmazlarsa kitap imzalatmak istiyorum. Kızmak yok değil mi?” dedi. Kitapseverlerden “olur” alan İmamoğlu, Ümit'e, yakınlarına dağıtmak üzere 10'dan fazla kitap imzalattı. Ümit, parmaklarındaki sağlık sorunu nedeniyle kitapları özel kaşesiyle imzaladı.

“POLİSİYE ROMAN OKUMAMA EŞİĞİMİ ÜMİT'İN KİTAPLARIYLA AŞTIM”

İmamoğlu, bir gazetecinin, “Ahmet Ümit okuyor musunuz?” sorusuna, “Aslında polisiye roman, çok okuduğum bir tür değil. Ancak Ümit'in kitabı, güzel ve heyecanlı. Onunla, polisiye roman okumama eşiğimi aştım” yanıtını verdi. İmamoğlu, daha sonra sıra bekleyen kitapseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.

İmamoğlu, imza gününün ardından yine YKY'de sergilenen, “Hoş Geldin Gazi-Atatürk'ün İstanbul Günleri (1927-1938)” sergisini gezdi. YKY Kültür Sanat Genel Müdürü Tülay Güngen de İmamoğlu'na, sergideki fotoğraflar ve hikayeleri hakkında bilgi verdi.