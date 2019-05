Önce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 4 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E. (21), M.E. (57), F.H. (43), A.E. (62), K.H. ve B.U. silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E, M.E. ve F.H. ve B.U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

2 POLİS MEMURU DA YARALANDI

Hastaneye gelen yaralı yakınları arasında çıkan arbede ekiplerce önlendi. Öte yandan yaralıların bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı. Polislerin durumunun iyi olduğu, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ İDDİASI

4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayın nedeninin muhtarlık seçimleri olduğu öne sürüldü. Arifiye Semerciler Mahallesi muhtar adayı olan İlyas Erman, seçimi 8 oy farkla kaybetti. Erman ailesi iddiaya göre mahalledeki diğer kalabalık aile olan Harmancı ailesi ile kendilerini desteklemedikleri gerekçesiyle husumetli oldu. İki aile arasında seçimlerin ardından karşılıklı darp olayları yaşandı. İki aile fertleri, bugün komşu mahalle Kumbaşı da karşılaşınca çatışma çıktı. AJANSLAR