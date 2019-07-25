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Önce çekici çaldı ardından çekiciyle diğer araçları

İstanbul Ataşehir’de çaldığı çekiciyle park halindeki araçları çalarak hurdacıya satan Hasan Ufuk B. ve Şaban B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Hasan Ufuk B.’nin cinsel saldırı suçu başta olmak üzere 10 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Tugay SADAY
13:00 -
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Ataşehir'de araçlarının çekildiğini öğrenen vatandaşlar 27 Haziran günü polis merkezine giderek durumu bildirdi. Yapılan incelemeler sonucu araçların polis ekiplerince çekilmediği anlaşılınca soruşturma başlatıldı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucu araçları çeken çekici belirlenerek takibe alındı. Yapılan takipler sonucu Hasan Ufuk B. ve Şaban B. gözaltına alındı.

ÇEKİCİYİ DE AĞABEYİNDEN ÇALMIŞ

Emniyette yapılan sorgulamalarda cinsel saldırı suçu ile birlikte 10 suçtan kaydının olduğu belirlenen Hasan Ufuk B.'nin çekiciyi de ağabeyinden çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hasan Ufuk B. tutuklanırken, Şaban B. serbest bırakıldı.

Son güncelleme: android-time 13:01 25.07.2019
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